Каракас, 2 июля, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Руководства США и Венесуэлы 3 июня возобновят прямой диалог, который, по словам президента Николаса Мадуро, должен быть публичным во избежание спекуляций.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

Выступая в своей телепрограмме, Мадуро заявил, что важно, чтобы «посредством диалога уважалась Венесуэла». В диалогах, по его словам, он заставит уважать свою страну, её демократию и народ без манипуляций.

«Хочу переступить через этот конфликт с нулевой суммой. Дело за ними. Я два месяца подряд получал предложения от правительства США восстановить переговоры и прямой диалог. Обдумав, я принял предложение», — пояснил президент.

Как сообщало ИА Регнум, решение Конгресса США выделить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке. Такое мнение и критику высказал Николас Мадуро.

Мадуро назвал Россию примером для подражания, так как страна находится на пятом месте среди мировых экономик, а российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовиться к вхождению страны в четвёрку крупнейших экономик мира по размеру ВВП, и всё это с учётом санкций. Пример России, по мнению венесуэльского лидера, должен стать образцом для подражания. Тогда же Мадуро отметил, что планирует встречу с Путиным. Об этом политик сообщил послу России в Венесуэле Сергею Малик-Багдасарову.