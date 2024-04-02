Каракас, 2 апреля, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Солидарность с народом России и с президентом РФ Владимиром Путиным выразил венесуэльский лидер Николас Мадуро и сообщил о планах посетить с визитом Россию. Об этом политик сообщил 1 апреля послу России в Венесуэле Сергею Малик-Багдасарову в прямом эфире программы «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

«Передайте президенту Путину, что скоро я посещу его», — попросил посла России Мадуро.

Также Мадуро выразил соболезнования российскому народу в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и обратился с просьбой к Малик-Багдасарову передать президенту Путину и российскому народу «полную солидарность и полную поддержку Боливарианской Республики Венесуэла».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Венесуэлы Мадуро назвал Россию примером для подражания с учётом наибольшего в мире количества санкционных мер. Политик напомнил, что Россия находится на пятом месте среди мировых экономик, а российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству подготовить меры для вхождения России в четвёрку крупнейших экономик мира по размеру ВВП.