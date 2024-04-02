Каракас, 2 апреля, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Примером для подражания назвал Россию венесуэльский лидер Николас Мадуро с учётом наибольшего в мире количества ограничительных мер. Об этом 1 апреля политик заявил в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Как напомнил президент Венесуэлы, Россия находится на пятом месте среди мировых экономик, а российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству подготовить меры для вхождения России в четвёрку крупнейших экономик мира по размеру ВВП, и это с учётом санкционных мер. Пример России, по мнению венесуэльского лидера, должен стать образцом для подражания.

«Речь о движении вперед, поэтому я повторю — с лицензией или без, с санкциями или без, мы продолжим свой рост, процветание и улучшение», — указал Мадуро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение России в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности.

В послании Федеральному собранию 29 февраля Путин заявил, что экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опережая в том числе страны G7.