Каракас, 23 апреля, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Решение Конгресса США выделить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке. Такое мнение и критику высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Mindefensa.gob.ve Николас Мадуро

«Почему Соединенные Штаты не одобрят в качестве чрезвычайной меры выделение 95 млрд долларов, чтобы покончить с миграцией из Латинской Америки и Карибского бассейна и обеспечить мощное развитие наших стран? Потому что война — это большой бизнес империи», — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».

Политик также напомнил, что в США 50 штатов, из них в 21-м производят оружие, куда и уйдут миллиарды долларов.

«Они идут в оружейную промышленность США в Северной Америке. То, что они делают, аморально», — заключил Мадуро.

Как сообщало ИА Регнум, одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Принятым решением о выделении финансовой помощи Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.