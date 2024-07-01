Киев, 2 июля, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Во вторник 2 июля в Киеве состоится встреча премьера Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на три источника написала газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Орбан

Отмечается, что Орбан в Киеве проведёт встречи с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Венгрия официально начала председательство в Совете Европейского союза на период до 31 декабря 2024 года.

Ранее Виктор Орбан заявил, что участие и большее втягивание стран Евросоюза в конфликт на Украине не приносит им никакой выгоды. Наоборот, по мнению политика, Европа находится в кризисе, поскольку наблюдается динамика снижения её экономического веса и конкурентоспособности континента в целом. Также Орбан подчеркнул, что одним из приоритетов Венгрии на время её председательства в Совете ЕС является завершение украинского конфликта.