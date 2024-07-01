Шебекино, Белгородская область, 1 июля, 2024, 22:16 — ИА Регнум. Вечером 1 июля в Белгородской области украинские беспилотники атаковали Шебекино. Пострадали два человека — мужчина и женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Женщина при атаке дронов получила осколочные ранения кистей рук. Ей медицинскую помощь оказали на месте. Пострадавшего мужчину с осколочным ранением ноги и ранениями грудной клетки госпитализировали в областную клиническую больницу.

В результате атаки беспилотников ВСУ загорелся автомобиль на парковке торгового центра, здание которого также получило повреждения фасада и кровли. Пожар потушен.

На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны в течение ночи 1 июля подавили и уничтожили в небе над тремя регионами Российской Федерации 36 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

Около 02:00 мск дроны ВСУ атаковали сёла Глотово и Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в селе Сподарюшино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего полностью разрушен частный дом. Также повреждения получила линия электропередачи.