Москва, 2 июля, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова рассказала об отношении бойцов к мирным праздникам.

ИА Регнум Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова

Она поделилась историей, как во время своей рабочей поездки в Воронеж застала там празднование Дня города. По её словам, сначала она испытала злость.

«Ты едешь по городу Воронежу, где люди гуляют, смеются, танцуют, отдыхают. У них всё прекрасно. Нет войны. И у меня внутри появилась злость. Потом я начала себя успокаивать, что люди ни в чём не виноваты», — сообщила общественница в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Когда Белехова приехала в зону СВО, она не смогла не задать вопрос российским военным об отношении к подобным мероприятиям. По её словам, бойцы относятся к таким праздникам нормально, поскольку понимают, что воюют в том числе и для того, чтобы мирные жители имели возможность отдыхать. Другое дело, добавила она, если это не какие-то общепринятые праздники, а частные мероприятия, демонстрирующие «бесовщину».

«Вот это точно то, что недопустимо. Но и утопать здесь в горе тоже нельзя», — добавила Белехова.

Полную версию интервью Белеховой читайте на сайте ИА Регнум.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Дресс-код мероприятия предполагал минимальное количество одежды. Гостями вечеринки стали звёзды шоу-бизнеса, которые появились на нём в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Среди участников вечеринки были Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и другие.

26 декабря Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей по факту нравственного ущерба гражданам РФ. 27 декабря Лефортовский суд Москвы признал «голую» вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).