Киев, 28 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. На горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатье прошла «голая» вечеринка. Кадры с мероприятия опубликовали в Telegram-канале «Политика Страны».

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По словам очевидцев, вечеринка состоялась в гостинице «Рождество». На одном из видео запечатлели мужчину, танцующего в одном носке, надетом на половой орган. Другой одежды на участнике мероприятия не было. В другом ролике музыкант исполнял со сцены песню с ненормативной лексикой.

Предположительно, гостями мероприятия были лица нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

Гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса, которые были в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Среди участников мероприятия были Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и другие.

В вечеринке также участвовал рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), на котором из одежды был лишь носок.

Позднее артиста арестовали за мелкое хулиганство, а также оштрафовали по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

22 декабря суд назначил Vacio административный арест. Его признали виновным в нарушении общественного порядка в виде нецензурной брани и распространении в Telegram-каналах публикаций, направленных на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Позднее знаменитости из числа участников вечеринки извинились, однако кадры с ними вырезали из новогодних телепрограмм, а концерты отменили или перенесли.

После этого стало известно, что участники спецоперации восприняли вечеринку как личное оскорбление. По словам зампреда комитета Госдумы по делам гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольги Занко, подобные вечеринки во то время, когда российские защитники погибают в зоне СВО, просто аморальны и недопустимы.

Президент России Владимир Путин 16 января отмечал, что участники спецоперации достойны большего уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них иные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии».