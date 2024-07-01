Париж, 1 июля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил готовность провести дебаты с председателем коалиции левых Жаном-Люком Меланшоном, не пригласив при этом на них главу избирательной кампании президентской коалиции Габриэля Атталя. О своей готовности провести дебаты с лидером левых Барделла сообщил на странице в социальной сети Х.

Henri Szwarc/Global Look Press Габриэль Атталь

«После первого тура перед французами предстает два выбора. Либо альянс худших и крайне левых у власти. Либо Национальный союз, республика и её ценности. Поэтому я готов провести дебаты с Жаном-Люком Меланшоном. Французы хотят ясности», — написал лидер правых.

По результатам первого тура выборов в парламент Франции, правая партия «Нацобъединение» вместе с союзниками из партии республиканцев стала лидером первого тура. Она получила 33,15% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место и набрала 27,99%. За коалицию действующего президента Эммануэля Макрона проголосовали 20,04%, из-за чего она стала третьей. Второй тур выборов состоится 7 июля.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь французской Социалистической партии Пьер Жуве назвал итоги первого тура внеочередных парламентских выборов во Франции «тяжелым поражением» Макрона. Также он подчеркнул, что исход выборов на данный момент до конца не известен, поэтому необходимо дождаться результатов второго тура.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что результаты первого тура выборов во Франции подтверждают те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран. Однако он отметил, что «предпочтения французских избирателей Москве понятны».