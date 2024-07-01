Москва, 1 июля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Лидерство правых сил на выборах в первом туре в парламент Франции подтвердило ранее высветившиеся в Европе тенденции, заявил 1 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Yara Nardi/AP/TASS

«Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков призвал дождаться результатов второго тура, хотя «предпочтения французских избирателей Москве понятны».

Как передавало ИА Регнум, во Франции правая партия «Национальное объединение» и союзные с ней силы одержали победу в первом туре парламентских выборов, получив 33,4% голосов. Коалиция президента республики Эммануэля Макрона получила 20,76% голосов и заняла третье место. Партия «Новый народный фронт» заняла второе место, набрав 27,98%.

Пресс-секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве заявил, что итоги первого тура внеочередных парламентских выборов в стране являются тяжелым поражением французского президента Эммануэля Макрона. Он также указал на риск прихода к власти крайне правых сил. По мнению Жуве, существует шанс избежать такого исхода, для чего правящие силы должны принять чёткие меры.