Глава КСВО: одно из самых тяжёлых — пропавшие без вести бойцы
Москва, 1 июля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Семьи пропавших без вести участников специальной военной операции нередко подвергаются атакам мошенников, заявила руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова.
По её словам, с точки зрения правовой и иной помощи эта категория участников спецоперации наиболее сложная.
«Пропавшие без вести. Вот здесь что делать? Ждать? Сколько ждать? Как ждать? Ведь когда с ранением, ты понимаешь, что тебе нужно: заниматься и лечить. Сына, мужа, брата. Когда погиб, ты понимаешь, что ты уже обратно не вернёшь. Нужно это пережить. Когда пропавшие без вести — это одно из самых тяжёлых», — сказала Белехова в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.
Руководитель КСВО отметила, что статус пропавших без ввести требует большей психологической и юридической помощи.
«Кстати говоря, именно на пропавших без вести атака идёт — тут же данные персональные ищут. Кстати, кто смотрит (это интервью. — Прим. ред): пожалуйста, никогда не надо выставлять персональные данные. Ладно, если мошенники приходят, дескать, мы вам за какие-то деньги скажем, где он находится. Но ведь приходят кто? Те, кто хочет уничтожить семью и начинают давать надежду, и через эту надежду как ниточку из неё тащить душу», — добавила руководитель комитета.
В подобной ситуации необходимо связаться с КСВО, где нуждающимся в помощи и поддержке ответят на все вопросы, подчеркнула Белехова.
Полная версия интервью Белеховой ИА Регнум выйдет 2 июля.
Как передавало ИА Регнум, 6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников спецоперации.
28 июня президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО. Путин поручил осуществлять ежемесячную компенсацию в том числе в случае, если военнослужащие выведены из состава воинских частей для восстановления или обучения не более чем в течение трёх месяцев, находятся на лечении не более одного месяца, находятся в основном отпуске не более 30 суток, направлены в служебные командировки в течение не более 10 суток. Указ вступает в силу с 1 июля 2024 года.