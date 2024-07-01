Москва, 1 июля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Семьи пропавших без вести участников специальной военной операции нередко подвергаются атакам мошенников, заявила руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова.

ИА Регнум Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова

По её словам, с точки зрения правовой и иной помощи эта категория участников спецоперации наиболее сложная.

«Пропавшие без вести. Вот здесь что делать? Ждать? Сколько ждать? Как ждать? Ведь когда с ранением, ты понимаешь, что тебе нужно: заниматься и лечить. Сына, мужа, брата. Когда погиб, ты понимаешь, что ты уже обратно не вернёшь. Нужно это пережить. Когда пропавшие без вести — это одно из самых тяжёлых», — сказала Белехова в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Руководитель КСВО отметила, что статус пропавших без ввести требует большей психологической и юридической помощи.

«Кстати говоря, именно на пропавших без вести атака идёт — тут же данные персональные ищут. Кстати, кто смотрит (это интервью. — Прим. ред): пожалуйста, никогда не надо выставлять персональные данные. Ладно, если мошенники приходят, дескать, мы вам за какие-то деньги скажем, где он находится. Но ведь приходят кто? Те, кто хочет уничтожить семью и начинают давать надежду, и через эту надежду как ниточку из неё тащить душу», — добавила руководитель комитета.

В подобной ситуации необходимо связаться с КСВО, где нуждающимся в помощи и поддержке ответят на все вопросы, подчеркнула Белехова.

Полная версия интервью Белеховой ИА Регнум выйдет 2 июля.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников спецоперации.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО. Путин поручил осуществлять ежемесячную компенсацию в том числе в случае, если военнослужащие выведены из состава воинских частей для восстановления или обучения не более чем в течение трёх месяцев, находятся на лечении не более одного месяца, находятся в основном отпуске не более 30 суток, направлены в служебные командировки в течение не более 10 суток. Указ вступает в силу с 1 июля 2024 года.