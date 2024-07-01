Севастополь, 1 июля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем. Воздушная тревога», — написал глава города в Telegram-канале.

Позже Развожаев сообщил об отбое тревоги.

Как передавало ИА Регнум, днём 27 июня Развожаев сообщил о воздушной тревоге и угрозе баллистики. По этой причине временно ограничивали движение морского и наземного общественного транспорта, а также приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Позднее движение по мосту возобновили.

23 июня в Севастополе погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей, и ещё 153 человека получили ранения в результате атаки ВСУ ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты силы ПВО перехватили, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе.

Сотрудники МЧС обследовали дно Чёрного моря возле пляжей, на которых в результате ракетного удара погибли люди, и нашли четыре кассетных суббоеприпаса. Пиротехники уничтожили их.