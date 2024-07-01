Трубчевский район, Брянская область, 1 июля, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 1 июля предотвратили массированную атаку беспилотников Вооружённых сил Украины на Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Девять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены силам ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил губернатор Брянской области.

Александр Богомаз уточнил, что семь воздушных целей было уничтожено над территорией Трубчевского района, два — над Карачевским районом.

По его словам, при отражении атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте падения обломком беспилотников работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, утром 30 июня в Министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО в течение ночи уничтожили в небе над шестью российскими регионами 36 украинских БПЛА, в том числе четыре — в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что воздушные цели сбили над Трубчевским районом. В результате действий ВСУ никто не пострадал, каких-либо разрушений не выявлено.