Трубчевский район, Брянская область, 30 июня, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 30 июня отразили атаки четырёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Их сбили над Трубчевским районом.

«Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате действий ВСУ никто не пострадал. Также не было выявлено каких-либо разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 28 на 29 июня российские военные обезвредили по одному вражескому дрону в Брянской и Белгородской областях. Ещё по два беспилотника удалось нейтрализовать в Тверской области и Крыму.

В Курской области украинский БПЛА ударил по жилому дому в селе Городище в Рыльском районе. Из-за атаки погибли по меньшей мере пять человек, включая двоих детей. Кроме того, два человека в тяжёлом состоянии попали в больницу.

По факту случившегося в Курской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства атаки и лиц, причастных к ней, чтобы дать правовую оценку их действиям.