Вашингтон, 27 июня, 2024, 11:45 — ИА Регнум. НАТО в ходе предстоящего в июле саммита блока в Вашингтоне объявит о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву, вместо того чтобы пригласить Украину в альянс. Об этом 26 июня написала американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, глава киевского режима Владимир Зеленский и несколько стран Центральной Европы были уверены, что на июльском саммите НАТО в США Киеву предложат начать переговоры о членстве в блоке.

Отмечается, что вместо этого НАТО «объявит, что согласилось создать миссию в Германии для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе», о чём газете заявили официальные лица США и альянса.

По словам автора публикации, таким образом, союзники хотят дать Киеву на саммите «что-то существенное» а то, что эту миссию в ФРГ будут осуществлять под эгидой альянса, позволит продолжить её даже в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее NYT написала, что НАТО хочет успокоить Зеленского перед саммитом в Вашингтоне. Для этого в альянсе хотят предложить Киеву возвести «мост» в НАТО, что должно позволить блоку провести саммит в Вашингтоне спокойнее, чем год назад в Вильнюсе.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на грядущем саммите блока. Британский министр уточнил, что ранее лично предупредил главу киевского режима об этом.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Кэмерон в беседе с российскими пранкерами прозрачно намекнул Украине на то, что её не возьмут в НАТО. По её мнению, глава британского МИД не мог не понимать, с кем он на самом деле разговаривает.

Обсуждение возможности вступления Украины в НАТО активизировалось после начала спецоперации в феврале 2022 года. В сентябре этого же года глава киевского режима подписал заявку о принятии страны в НАТО в ускоренном порядке, а в ноябре 2023 года Киев и альянс подписали программу сотрудничества на 2024 год.