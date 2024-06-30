Париж, 30 июня, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен по итогам первого тура голосования смогла переизбраться в Национальное собрание Франции — нижнюю палату парламента страны. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил французский телеканал BFM TV.

European Parliament

По информации источника, Марин Ле Пен поддержали около 52% избирателей по итогам голосования в округе Энен-Бомон, где она баллотировалась.

«Победа ещё не одержана. Второй тур выборов будет решающим… Нам необходимо абсолютное большинство, чтобы Жордан Барделла (председатель «Народного объединения». — Прим. ред.) смог занять пост премьер-министра страны», — заявила Ле Пен в ходе выступления и призвала сторонников к активному участию во втором туре.

Второй тур внеочередных парламентских выборов во Франции состоится 7 июля.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что «Национальное объединение» набрало свыше 33% голосов в первом туре внеочередным парламентских выборов во Франции. Второе место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт», набравшая 29,1% голосов. Коалиция действующего президента республики Эммануэля Макрона «Вместе за республику» заняла лишь третье место, получив 21,5% голосов.

Напомним, что партия Макрона по итогам прошедших выборов в Европейский парламент также уступила «Национальному объединению», набрав в два раза меньше голосов (15,4% против 32%). 9 июня после провала на выборах в Европарламент президент Франции объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов.