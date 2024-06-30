Махачкала, 30 июня, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Жёнам находящихся под административным арестом братьям Омаровым, чей брат участвовал в терактах в Дагестане, разрешили передавать супругам личные вещи и еду.

РИА Новости / Алексей Филиппов

«Разрешают передавать вещи и еду их мужьям. Они передали. И продолжаем ждать», — процитировало издание Life.ru одну из родственниц арестованных.

Других подробностей журналисты не сообщили.

Омаровых приговорили к административному аресту на сроки до 15 суток, признав виновными в мелком хулиганстве. Они также на видео попросили прощения за теракт, который совершил их брат.

Отца семейства Магомеда Омарова также приговорили к административному аресту за мат на улице. Перед этим глава Дагестана Сергей Меликов уволил его с поста главы Сергокалинского района.

Верховный суд Дагестана 27 июня заявил, что именно сын Омарова создал ту группу, которая устроила теракты в Махачкале и Дербенте.

Террористы напали 23 июня на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По информации минздрава Дагестана, от их действий погиб 21 человек, в том числе настоятель храма отец Николай и начальник отдела полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев.