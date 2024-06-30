Белград, 30 июня, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Активное вооружение, которое начали страны Востока и Запада, а также ряд других обстоятельств свидетельствуют о том, что большая война между этими полюсами «практически неизбежна», заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью, опубликованном 30 июня на телеканале TV Prva.

EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС Александр Вучич

По его мнению, практически невозможно избежать масштабного конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболлах», и это вовлечёт в противостояние весь Запад и Восток. К такому варианту событий явно готовятся с обеих сторон, добавил глава государства.

Вучич также отметил, что Евросоюз планомерно продолжает антироссийский курс. Он указал на назначение верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности экс-премьера Эстонии Кайю Каллас, которой из-за агрессивных высказываний запретили въезжать в Россию. Сербский лидер назвал это недвусмысленной угрозой в адрес Москвы.

«А что на это скажут русские: «Мы вас поняли, вы хотите, чтобы мы исчезли, мы будем бороться до конца всеми имеющимися силами, всем оружием и орудиями, которые имеем, и в этом всё», — отметил Вучич.

Он также напомнил рекомендации писателя и драматурга Антона Чехова, что ружьё, висящее на стене в начале пьесы, должно выстрелить в третьем акте.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в мае заявил, что Европа готовится воевать с Россией. Он указал на то, что СМИ и политики своими заявлениями настраивают население на это также, как это происходило перед Первой и Второй мировыми войнами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Орбана, согласился с тем, что в Европе нагнетают провоенные настроения и соответствующую истерику. Он также заявил о продолжении эскалации напряжённости в мире.

Президент Владимир Путин 20 июня прокомментировал заявления стран Запада о стремлении нанести России стратегическое поражение. Глава государства подчеркнул, что при угрозе прекращения её государственности будет нечего бояться, и нужно будет идти до конца.