Бердянск, Запорожская область, 30 июня, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Российские системы средств противовоздушной обороны сбили дроны-камикадзе, запущенные ВСУ по Бердянску в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Global Look Press

«По предварительным данным, стрельба и взрывы, которые слышали жители города — главных морских ворот Запорожской области, это работа ПВО России», — написал Рогов.

Он отметил, что системы сработали по беспилотникам, запущенным ВСУ по мирным кварталам. Сбить дроны удалось на подлёте к городу, добавил председатель.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО в течение ночи 30 июня уничтожили в небе над шестью регионами 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В Минобороны уточнили, что вражеские беспилотники сбили в небе над Курской (15 БПЛА), Липецкой (9 БПЛА), Воронежской (4 БПЛА), Брянской (4 БПЛА), Орловской (2 БПЛА) и Белгородской (2 БПЛА) областями.

В ночь с 29 на 30 июня в Грайвороне в Белгородской области два дрона-камикадзе ВСУ атаковали многоквартирный дом. В результате удара в двух квартирах выбило окна. Кроме того, осколками посекло один автомобиль.

В Липецке фрагменты одного из БПЛА упали на крышу жилого дома в частном секторе. Губернатор области Игорь Артамонов пообещал оказать помощь с ремонтом собственникам жилья.