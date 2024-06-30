Липецк, 30 июня, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Российские военные пресекли массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в промышленной зоне Липецка, сообщил 30 июня глава Липецкой области Игорь Артамонов.

MOD Russia/Global Look Press

Они уничтожили девять дронов ВСУ.

«Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По информации Артамонова, жертв и ранения людей удалось избежать. Вместе с тем глава области отметил, что фрагменты одного из БПЛА упали на крышу жилого дома в частном секторе. Губернатор пообещал оказать помощь с ремонтом собственникам жилья.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о девяти дронах, сбитых в Липецкой области в ночное время, 30 июня проинформировало Минобороны России. Ещё по четыре БПЛА военные обезвредили в небе над Воронежской и Брянской областями, и по два — над территориями Орловской и Белгородской областей.

В ночь с 29 на 30 июня в Грайвороне в Белгородской области два дрона-камикадзе ВСУ атаковали многоквартирный дом. В результате удара в двух квартирах выбило окна. Кроме того, осколками посекло один автомобиль.

До этого, вечером 29 июня, стало известно о том, что в Белгороде беспилотник украинской армии сбросил взрывное устройство на парковку. Из-за нападения два автобуса и два легковых автомобиля получили повреждения. Ударам дронов ВСУ также подверглись село Богун-Городок Борисовского района и посёлок Совхозный Грайворонского городского округа.