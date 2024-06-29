Грайворон, Белгородская область, 30 июня, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Два украинских дрона-камикадзе в ночь на 30 июня атаковали многоквартирный дом в Грайвороне в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечён один автомобиль», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что информация о последствиях террористической атаки уточняется.

Как передавало ИА Регнум, вечером 29 июня ВСУ атаковали Белгород, Богун-Городок и посёлок Совхозный в Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Белгороде БПЛА сбросил на парковку взрывное устройство, в результате чего повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. По словам Вячеслава Гладкова, по предварительной информации, никто не пострадал.

В тот же день ВСУ нанесли удар по Шебекинскому городскому округу. В селе Маломихайловка в результате обстрела пострадал мирный житель. Пострадавшего с осколочным ранением шеи доставили в областную клиническую больницу. Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль на дороге между сёлами Муром и Архангельское. Автомобиль получил серьёзные повреждения, водитель транспортного средства за медицинской помощью не обращался.