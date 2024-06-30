* экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Харьков, Украина, 30 июня, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по базе украинского неонацистского формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 30 июня со ссылкой на коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

База располагалась в пригороде Харькова.

«Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона «Кракен», ― процитировала «Российская газета» Лебедева.

Он уточнил, что удар нанесли в 16:25 (совпадает с мск) в районе Основянского озера.

В настоящее время в Харьковской области действует воздушная тревога.

Минобороны России 30 июня не сообщало о нанесении ударов по территории Харьковской области. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам и объектам, используемым в военных целях.

Ранее о взрыве в Харькове в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. Он не уточнил каких-либо подробностей произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в середине мая взяли в плен в Харьковской области более 60 боевиков из неонацистского формирования «Кракен». Как заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, они уже дают показания и уже не выглядят как «бравые воины».

В Минобороны 16 мая сообщили, что ВС России нанесли поражение подразделениям «Кракена» и «Иностранного легиона» в Харьковской области. Потери украинских войск за сутки на этом направлении составили до 205 военных, три танка, две бронемашины, восемь автомобилей.

Николаевское подполье 29 июня сообщило о том, что российские военные нанесли удар по карьеру в Каменном в Запорожской области. Здесь ВСУ держали склад с боекомплектом и военной техникой. Лебедев отметил, что детонацию слышали на восточной окраине Запорожья.