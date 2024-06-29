Москва, 29 июня, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по карьеру в Запорожской области, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военной техникой, сообщил 29 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ТАСС

«Примерно в 14:25 был сильный прилёт в населенный пункт Каменное, Запорожской области. Прилетело в гранитный карьер, где ВСУ держали склад», — рассказал он в Telegram-канале.

Лебедев добавил, что детонацию слышали на восточной окраине Запорожья.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по складу с боекомплектом ВСУ в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев 29 июня рассказал о мощном врыве в Матвеевке в подконтрольной Киеву части Запорожской области, где располагается склад ВСУ с ракетами для пусковых установок РСЗО HIMARS.

Подполье 28 июня сообщило, что российские военные нанесли удар по району в Николаевской области, из которого ВСУ регулярно атаковали дальнобойными ракетами Херсонскую область и Крым. Взрыв прогремел недалеко от аэродрома Кульбакино.