Харьков, Украина, 30 июня, 2024, 17:15 — ИА Регнум. В Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной на территории Харьковской области воздушной тревоги. Об этом 30 июня сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове слышен взрыв», — написал он.

Терехов не уточнил каких-либо подробностей произошедшего.

По информации украинского министерства цифровой трансформации ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой Киевом территории. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удар исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 июня украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области в районе села Каролино-Бугаза. На тот момент на территории региона действовал режим воздушной тревоги.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев вечером 29 июня сообщил о мощном взрыве в Матвеевке на временно оккупированной ВСУ части Запорожской области, где находится склад ВСУ с ракетами для пусковых установок РСЗО HIMARS. По его словам, от взрыва на окраинах Запорожья посыпались стёкла.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрыве на территории Харькова. На тот момент в Харьковской области прозвучали сирены воздушной тревоги.