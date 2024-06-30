Минск, 30 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с новым главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Максим Рыженков

«Министры обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, союзной интеграции и актуальным международным проблемам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили интенсивный график двусторонних контактов и уделили отдельное внимание взаимодействию России и Белоруссии с различными международными организациями.

Кроме того, Лавров поздравил Рыженкова с назначением на должность министра иностранных дел Белоруссии и пожелал ему успехов на новом посту.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Рыженкова главой МИД республики вместо Сергея Алейника, который занимал этот пост с декабря 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Лавров и Алейник отметили в совместном заявлении, что Россия и Белоруссия будут противодействовать попыткам группы стран во главе с США навязать своё доминирование в мировой политике. Страны призвали другие государства противостоять подходам Запада, ведущим к конфронтации и разрушению глобальной экономической безопасности. В документе отмечалось, что Москва и Минск будут стремиться совершенствовать механизмы противодействия новым угрозам безопасности стран СНГ.

25 июня Лавров на встрече с Лукашенко сообщил, что первое решение, которое примут на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, будет принятие Белоруссии полноправным участником объединения.