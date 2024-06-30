Эссен , Германия, 30 июня, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Член правой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Хрди во время стычки с участниками акции протеста в Эссене укусил одного из поваливших его не землю демонстрантов, сообщил 30 июня таблоид Bild.

Кадр из видео

На Хрди напала группа протестующих в Эссене. Когда он вышел из автомобиля, активисты загородили ему дорогу, а затем повалили на землю, когда политик попытался обойти их. Произошла потасовка, участников которой вскоре разняли.

Один из нападавших на Хрди обнаружил у себя на икре след от укуса. Политик рассказал, что он действительно укусил одного из нападавших. Как сообщил член АдГ, его пнули по икре сзади, после чего он упал, поскольку на него навалились сразу трое или четверо.

«Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу. Потом приехала полиция и освободила меня», — рассказал Хрди.

Как сообщало ИА Регнум, в Эссене, где 29 июня открылся съезд АдГ, продолжаются беспорядки. Накануне полиция задержала несколько человек. Ещё до начала съезда произошло несколько нападений на силовиков. В результате двое офицеров получили серьёзные травмы в результате ударов ногами по голове.

Полиция оцепила место проведения съезда АдГ. Активисты пытались прорваться к месту проведения мероприятия. Как сообщила полиция утром 30 июня, ночь в Эссене прошла спокойно.

В первый день съезда члены АдГ переизбрали двух действующих сопредседателей партии Алис Вайдель и Тино Хрупаллу на новый срок. Перед этим оба сопредседателя изложили своё видение дальнейшей работы партии. Сегодня АдГ обсуждает планы, касающиеся внешней и внутренней политики Германии. Вайдель предложила добиваться снижения влияния Вашингтона на Берлин. На съезде прозвучали предложения отказать Киеву в дальнейшей военной помощи.