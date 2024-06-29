Эссен , Германия, 29 июня, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Съезд правой партии «Альтернатива для Германии» 29 июня переизбрал на новый срок двух действующих председателей Алис Вайдель и Тино Хрупаллу, сообщил портал tagesschau.de.

IMAGO/Alex Gottschalk DeFodi Ima/Global Look Press Алиса Вайдель

Отмечается, что альтернативных кандидатур не было. Кандидатуру Вайдель в качестве сопредседателя одобрили 79,77% членов партии, Хрупаллу в качестве сопредседателя подержали 82,7%. Они будут возглавлять партию ещё два года.

Хрупалла заявил об «ошеломляющем результате». Когда его выбрали в прошлый раз, за него проголосовали 53%. Рейтинг Вайдель также вырос: на выборах в 2022 году на неё голосовали 67, %.

Сегодня в начале съезда Вайдель выступила с речью, раскритиковав правящую «светофорную» коалицию (СДПГ, «Зелёные» и СвДП), назвав её политический курс направленным против собственного населения. Результатом стала «деиндустриализация Германии» и «миграционный кризис», заявила Вайдель.

Она сообщила, что, если бы АдГ пришла к власти, то сразу же отменила бы закон о гражданстве и закон о самоопределении, юридически облегчающий смену гендерной идентичности. Также Вайдель предостерегла от идеи принять Украину в ЕС.

Закон о гражданстве в Германии вступил в силу 27 июня 2024 года. Согласно нововведению, человек получает право на получение гражданства Германии уже через пять лет проживания в стране вместо прежних восьми. В случае «особых достижений в интеграции» иностранцы могут получить гражданство ещё раньше — через три года.

Как сообщало ИА Регнум, АдГ на выборах в Европейский парламент заняла второе место, набрав 15,9% голосов и опередив Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца, за которую проголосовали только 13,9% избирателей. Первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал 30%.

На фоне открывшегося съезда АдГ в Эссене 29 июня прошли акции протеста. Большая группа людей пыталась прорваться на территорию, где проходит мероприятие. Утром в городе произошли стычки протестующих с силовиками. Как сообщили немецкие СМИ, полиция предприняла беспрецедентные меры безопасности. Территорию вокруг места проведения съезда оцепили.