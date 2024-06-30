Москва, 30 июня, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Строительство первой в московском метро наземной крытой отапливаемой станции «Потапово» планируется завершить до конца этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 30 июня в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Закончим строительство станции «Потапово» Сокольнической линии до конца года, её готовность — 85%», — написал он.

Собянин отметил, что новая станция сделает общественный транспорт доступнее для жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова. Около 37 тыс. жителей получат метро в пешей доступности, они смогут экономить до 40 минут в пути каждый день.

По словам мэра, полплатформы уже облицовано, основную часть фасада остеклили, идёт работа над архитектурным обликом станции, ведётся монтаж декоративной обшивки здания. Он подчеркнул, что строители применяют для отделки станции такие современные долговечные материалы, как натуральный камень, фибробетон и алюминиевые панели.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 21 июня провёл технический пуск первого участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская». Длина участка 8,3 км, на нём четыре станции. По расчётам, им будут пользоваться до 300 тыс. пассажиров, а со временем до 500 тыс.

16 июня московский мэр сообщил, что доля новейших вагонов в метро с 2010 года выросла в шесть раз. Число составов современного поколения в «подземке» достигло 75%. Собянин назвал это одним из лучших показателей в мире.