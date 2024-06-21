Москва, 21 июня, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня провёл технический пуск первого участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская».

Михаил Метцель/ТАСС Мэр Москвы Сергей Собянин во время проверки хода строительства станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии Московского метрополитена

Участок длиной 8,3 км в настоящее время состоит из четырёх станций — «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская», отметил мэр. Станциями после запуска будут пользоваться около 300 тысяч пассажиров, позднее это число увеличится до полумиллиона, заявил Собянин.

«Движение поездов с пассажирами будет открыто уже в начале осени. В результате на карте российской столицы появится новая — 16-я линия метро», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Строителям осталось провести пусконаладочные работы, завершить отделочные и инженерные работы, отметил мэр. Первый участок Троицкой линии значительно улучшит транспортное обслуживание жителей больших московских районов Обручевский, Коньково и Тёплый Стан, а также посёлка Завода Мосрентген, добавил Собянин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что с 2010 года доля новейших вагонов в московском метро увеличилась в 6 раз. Ежегодно город закупает около 300 единиц новой техники.

15 мая исполнилось 89 лет со дня открытия первой ветки Московского метрополитена. За это время в столице открыли 294 станции метро.