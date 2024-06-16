Москва, 16 июня, 2024, 16:01 — ИА Регнум. С 2010 года в Москве стало в шесть раз больше новейших вагонов. Каждый год закупают порядка 300 экземпляров, сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«В столичном метро 75% поездов — составы современного поколения. С 2010 года их доля в метро увеличилась почти в 6 раз. А с 2020 года — почти на 20%. Это один из лучших показателей в мире», — заявил градоначальник.

Он отметил, что с 2020 года в столице полностью обновили парк Кольцевой линии поездами «Москва-2020». Их же поставили на Большую кольцевую линию. Суммарно потребовалось около 100 составов, для обслуживания которых ввели в эксплуатацию новые депо «Нижегородское» и «Аминьевское».

На Калужско-Рижской линии теперь курсируют комфортные «Москва-2020», «Москва» и «Ока», добавил Собянин. Также он напомнил, что началось обновление составов на Замоскворецкой линии. Пассажиров начали перевозить составы «Москва-2024», которые обслуживают в новом корпусе депо «Сокол».

По словам мэра, уже началась разработка нового более технологичного поезда «Москва-2026». В планах закончить обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии и приступить к замене вагонов на Люблинско-Дмитровской линии.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) создали самую маленькую схему метро в мире размером два квадратных сантиметра. Линии в миниатюре практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на оригинальных схемах в метро. Размер шрифта для названий станций составил всего 15 микрон (0,015 миллиметра).

Посмотреть на схему можно будет в Музее истории Московского физико-технического института и в Народном музее Московского метрополитена на пересадочном узле «Деловой центр».