Будапешт, 30 июня, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Евросоюз не должен превратиться в сверхгосударство, которое заменит собой суверенные страны, стремящиеся сохранить свободу, независимость и национальную идентичность. Для того, чтобы не допустить этого, необходимо объединение правоконсервативных сил. Об этом говорится в «Патриотическом манифесте для будущего Европы», опубликованном 30 июня премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в соцсетях.

Global Look Press

Документ в Вене подписали лидеры Австрийской партии свободы Герберт Кикль, партии «ФИДЕС ― Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан и чешского движения АNO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш.

В манифесте указано, что народы Европы находятся на историческом переломе, а Европейский союз, который когда-то был проектом мечты, обернулся против европейцев и теперь преследует интересы, противоречащие воле наций, регионов и небольших сообществ, составляющих европейский дом.

«Институты, неконтролируемые и далекие от граждан Европы, вместе с мощными глобалистскими силами, неизбираемыми бюрократами, лобби и группами интересов, которые игнорируют голос большинства и широкую народную демократию, планируют заменить нации. И какой у них инструмент для этого? Центральное европейское государство», ― отметили авторы документа.

По из мнению, политическая линия разграничения сегодня проходит между сторонниками централизации, которые провозглашают новое европейское «сверхгосударство», и патриотами и сторонниками суверенитета, которые борются за сохранение и укрепление Европы наций.

Авторы манифеста выступили за сохранение такой Европы, которая привержена миру и диалогу и готова защищать себя от любой угрозы, дорожит своей идентичностью, традициями и обычаями, а также бережно относится к разнообразию, присущему её народам, отстаивает реальные свободы и сохраняет культурную самобытность.

Авторы документа подчеркнули, что считают себя патриотами Европы, поэтому выступают за мир, суверенитету и свободу вместо федерализма и диктата.

Как сообщало иа, министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 июня заявил, что Евросоюз может стать одним из центров нового многополярного мира. Однако, по словам главы ведомства, для этого ЕС нужно одуматься. Министр уверен, что когда-нибудь это произойдёт и европейские страны поймут полную тупиковость и контрпродуктивность курса, который они проводят под диктовку Вашингтона. В противном случае, по словам Лаврова, ЕС может оказаться на обочине мирового развития.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет ― ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Он указал на то, что всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. По словам президента, на авансцену выходят страны Глобального Юга и Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки.