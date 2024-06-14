Москва, 14 июня, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета. Об этом 14 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

РИА Новости/ Александр Казаков

«Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет — ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности», — сказал глава государства.

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Президент отметил, что сегодня на авансцену выходят страны Глобального Юга, Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки. О важности этих регионов мира говорили ещё с советских времён, но сегодня динамика совсем другая, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Путин заявил, что сейчас ни у кого нет сомнений в том, что мир становится многополярным. Президент при этом подчеркнул необходимость укрепить многополярный мир.

В декабре 2023 года Путин заявил о смене прежней модели глобализации на многополярность. Он тогда подчеркнул, что Москва выступает за реальную демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют своих союзников для достижения целей.