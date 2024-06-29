Москва, 29 июня, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Евросоюз может стать одним из центров нового многополярного мира. Такое мнение на «Примаковских чтениях» высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства», ― подчеркнул глава МИД, отметив, что для этого ЕС нужно одуматься.

Министр уверен, что когда-нибудь это произойдёт и европейские страны поймут полную тупиковость и контрпродуктивность курса, который они проводят под диктовку Вашингтона. В противном случае, по словам Лаврова, ЕС может оказаться на обочине мирового развития.

Глава внешнеполитического ведомства также призвал реформировать ООН. Он указал на необходимость поменять баланс сил в сторону вовлечённости представителей Африки, Латинской Америки и Азии. Лавров подчеркнул, что движущей силой новой интеграции может, в частности, стать объединение БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров обозначил единственный интерес Москвы в отношениях с Западом. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы с западного направления не исходили угрозы безопасности страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня назвал плохими перспективы отношений Москвы и Брюсселя. Он указал на то, что Урсула фон дер Ляйен, сохранившая пост председателя Еврокомиссии, и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в скором времени станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, не являются сторонниками нормализации отношений с Россией. Более того, Каллас хорошо известна своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями, добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет ― ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Он указал на то, что всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. По словам президента, на авансцену выходят страны Глобального Юга и Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки.

Лавров считает, что переход к новому мироустройству неизбежен, но будет тернистым. По его словам, для этого понадобится целая историческая эпоха, учитывая активные попытки США помешать процессу.