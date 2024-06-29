Лавров описал будущее Евросоюза в новом мире
Лавров: Евросоюз может стать одним из центров нового мира, если одумается
Москва, 29 июня, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Евросоюз может стать одним из центров нового многополярного мира. Такое мнение на «Примаковских чтениях» высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства», ― подчеркнул глава МИД, отметив, что для этого ЕС нужно одуматься.
Министр уверен, что когда-нибудь это произойдёт и европейские страны поймут полную тупиковость и контрпродуктивность курса, который они проводят под диктовку Вашингтона. В противном случае, по словам Лаврова, ЕС может оказаться на обочине мирового развития.
Глава внешнеполитического ведомства также призвал реформировать ООН. Он указал на необходимость поменять баланс сил в сторону вовлечённости представителей Африки, Латинской Америки и Азии. Лавров подчеркнул, что движущей силой новой интеграции может, в частности, стать объединение БРИКС.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров обозначил единственный интерес Москвы в отношениях с Западом. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы с западного направления не исходили угрозы безопасности страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня назвал плохими перспективы отношений Москвы и Брюсселя. Он указал на то, что Урсула фон дер Ляйен, сохранившая пост председателя Еврокомиссии, и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая в скором времени станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, не являются сторонниками нормализации отношений с Россией. Более того, Каллас хорошо известна своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями, добавил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет ― ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Он указал на то, что всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. По словам президента, на авансцену выходят страны Глобального Юга и Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки.
Лавров считает, что переход к новому мироустройству неизбежен, но будет тернистым. По его словам, для этого понадобится целая историческая эпоха, учитывая активные попытки США помешать процессу.