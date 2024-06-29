Донецк, 29 июня, 2024, 23:43 — ИА Регнум. 29 июня Вооружённые силы Украины обстреляли остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка. В результате агрессии погибла мирная жительница, ещё четыре человека пострадали, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Петровском районе Донецка в районе остановки общественного транспорта при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

В результате обстрела погибла мирная жительница 1956 года рождения, ещё четыре человека получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава ДНР.

В течение суток украинские войска 37 раз обстреляли территорию региона, выпустив более 85 различных боеприпасов и применив в том числе реактивные системы залпового огня «Град», ствольную артиллерию натовского калибра 155 миллиметров и ударные беспилотные летательные аппараты.

Как передавало ИА Регнум, ранее в субботу Вооружённые силы Украины обстреляли здание школы в Кировском районе Донецка. Снаряд попал в помещение для младших классов. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, БПЛА ВСУ сбросил в Петровском районе города взрывоопасный предмет.