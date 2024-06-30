Москва, 30 июня, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видеозапись боевого дежурства российских истребителей Су-30СМ в воздушном пространстве в зоне проведения специальной военной операции.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На опубликованных ведомством кадрах запечатлено, как российские Су-30СМ совершают взлёт с аэродрома базирования, ведут дежурство в заданном районе, после чего возвращаются обратно.

Отмечается, что российские пилоты, помимо патрулирования заданных районов, осуществляют прикрытие действий самолётов и вертолётов в ходе нанесения авиационных ударов по военным объектам на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 июня в Минобороны рассказали, что российские военные уничтожили ударным беспилотником ретранслятор дронов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате этого управление украинскими БПЛА в этом районе удалось парализовать.

Вечером 29 июня в оборонном ведомстве сообщили о ракетном ударе армии России по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой ВСУ в Запорожской области. Уточнялось, что удар нанесли из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».