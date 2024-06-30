Херсон, 30 июня, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Подразделения Воздушно-десантных войск Рязанского полка из состава группировки войск «Днепр» при помощи ударного беспилотника поразили ретранслятор БПЛА Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 30 июня сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«Во время разведки на правом берегу Днепра был обнаружен расположенный на вышке ретранслятор противника, позволяющий беспилотникам ВСУ долетать до наших позиций на левом берегу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для уничтожения цели российские военные использовали FPV-дрон, которому потребовалось несколько минут, чтобы пересечь Днепр и нанести удар. В результате поражения ретранслятора управление украинскими беспилотниками в этом районе было парализовано.

В Минобороны подчеркнули, что расчёты БПЛА на херсонском направлении работают по правому берегу Днепра, уничтожая технику и личный состав противника и корректируя огонь артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районах Пятихаток, Работино, Малой Токмачки в Запорожской области и Новотягинки в Херсонской области. Украинские войска потеряли до 100 человек личного состава, шесть автомобилей, гаубицу M777 американского производства, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».