ВС России уничтожили ретранслятор украинских БПЛА на правом берегу Днепра
Херсон, 30 июня, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Подразделения Воздушно-десантных войск Рязанского полка из состава группировки войск «Днепр» при помощи ударного беспилотника поразили ретранслятор БПЛА Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 30 июня сообщили в Министерстве обороны России.
«Во время разведки на правом берегу Днепра был обнаружен расположенный на вышке ретранслятор противника, позволяющий беспилотникам ВСУ долетать до наших позиций на левом берегу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для уничтожения цели российские военные использовали FPV-дрон, которому потребовалось несколько минут, чтобы пересечь Днепр и нанести удар. В результате поражения ретранслятора управление украинскими беспилотниками в этом районе было парализовано.
В Минобороны подчеркнули, что расчёты БПЛА на херсонском направлении работают по правому берегу Днепра, уничтожая технику и личный состав противника и корректируя огонь артиллерии.
Как передавало ИА Регнум, 29 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районах Пятихаток, Работино, Малой Токмачки в Запорожской области и Новотягинки в Херсонской области. Украинские войска потеряли до 100 человек личного состава, шесть автомобилей, гаубицу M777 американского производства, 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».