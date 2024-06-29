Киев, 30 июня, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины продолжают испытывать нехватку личного состава, в то время как в стране наблюдается рост числа граждан призывного возраста, не желающих идти на фронт. Об этом 29 июня сообщило британское издание The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Я никогда не думал об отъезде, пока не были введены законы о мобилизации… Я не создан для войны… Долго на фронте я не протяну. Я хочу создать семью и посмотреть мир. Я не готов умирать», — рассказал в беседе с The Guardian один из потенциальных призывников, пытающийся покинуть страну.

Отмечается, что мужчина смог раздобыть контакты людей, пообещавших организовать ему побег из страны за денежное вознаграждение. Собеседник издания отметил, что не видит никаких других возможностей избежать мобилизации.

По информации издания, ещё до ужесточения мобилизации Украину покинули более 20 тысяч мужчин, несмотря на попытки Киева пресечь попытки граждан скрыться от военной службы.

Ранее сообщалось, что киевские власти намерены установить в Черновицкой области на западе стране новые блокпосты, предназначенные для поимки уклонистов от службы в ВСУ. По словам начальника местного погранотряда Игоря Затруднева, это связано с тем, что в разгар туристического сезона часть украинцев призывного возраста, не желающих вступать в ряды ВСУ, маскируется под туристов.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в стране к мобилизации пригодны около 1,1 миллиона украинцев. При этом, по его словам, власти не планируют мобилизовать всех имеющихся в резерве военнообязанных в ближайшее время.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу с 18 мая. Документ ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Кроме того, лидер киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида украинцев. Как отметил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, уклонение мужчин от мобилизации на Украине дошло до рекордных масштабов, а сам закон фактически лишил украинских мужчин призывного возраста всех прав.