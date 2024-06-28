Черновцы, Украина, 28 июня, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В любом из населённых пунктов Черновицкой области могут установить новые блокпосты, предназанченные для поимки маскирующихся под туристов уклонистов от службы в ВСУ. Об этом 28 июня сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на начальника местного погранотряда Игоря Заруднева.

Иван Шилов ИА Регнум

В беседе с изданием он подтвердил, что количество пограничных блокпостов в регионе увеличилось и теперь они расположены на въездах в область и в ряде сел, а некоторые из них работают в круглосуточном режиме.

По словам Заруднева, это связано с тем, что сейчас разгар туристического сезона и часть не желающих вступать в ряды украинской армии маскируется под туристов. И из-за того, что Черновицкая область — приграничная, новые блокпосты могут появляться где угодно и находиться там как угодно долго, добавил он.

«Очень часто сталкиваемся с людьми, приезжающими на территорию Черновицкой области, которые утверждают, что у них здесь есть родственники, но при этом не знают населённых пунктов. Поэтому есть случаи, что пограничники таким людям не разрешают въезд в область», — сказал начальник местного погранотряда.

В селе Бояны Черновицкой области 26 июня из-за блокпоста на международной трассе образовались большие пробки, после чего местные жители потребовали его разобрать и затем заблокировали движение транспорта в качестве протеста. В соседнем селе Острица у блокпоста также собрались местные жители, потребовавшие от военных объяснений. Оба населённых пункта находятся у границы с Румынией.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин объявил, что к мобилизации в украинские войска пригодны 1,1 млн военнообязанных жителей страны. По его утверждению, Киев не намерен мобилизовать всех этих людей прямо сейчас, однако эти данные нужны для улучшения военного учёта и плана на будущее.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. На контролируемой Киевом территории ввели более суровые наказания за уклонение от воинской службы, а также разрешили заочное вручение повестки в военкомат и обязали мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет.

Замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк 25 июня сообщил, что украинские власти намерены мобилизовать в ряды ВСУ до 90% сотрудников полиции в регионе. Он уточнил, что назначенные Киевом власти региона незаконно подвели под мобилизацию 50% полицейских и не собираются на этом останавливаться.

Британский аналитик Александр Меркурис 28 июня рассказал, что ВСУ за сутки 25 июня потеряли рекордное за время спецоперации число бойцов — 2345. По словам эксперта, у украинской армии не было таких крупных потерь даже летом 2023 года, когда она проводила безуспешные попытки контрнаступления.

Президент России Владимир Путин 5 июня сообщил, что у украинских войск безвозвратных потерь в пять раз больше, чем у российских военных. Глава государства уточнил, что именно по этой причине киевский режим делает попытки провести тотальную мобилизацию.