Донецк, 29 июня, 2024, 19:28 — ИА Регнум. ВСУ атаковали здание школы в Кировском районе Донецка. Об этом 29 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

РИА Новости/Сергей Батурин

«В Последствия варварского обстрела Кировского района. В школе № 91 зафиксировано прямое попадание в кровлю, нарушено остекление. Пострадали также мастерские», — написал он.

По информации Донецкого агентства новостей, снаряд попал в помещения для младших классов. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Отмечается, что, судя, по фрагментам боеприпаса, украинские боевики обстреляли город из реактивной системы залпового огня.

Как ранее передавало ИА Регнум, 29 июня ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывоопасный предмет в Петровском районе Донецка.

19 июня в результате обстрела Донецка погибли два человека, пострадали семь горожан. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, украинские военные совершили 21 обстрел, выпустив 54 боеприпаса, в том числе кассетного типа.

17 июня жительница Донецка получила ранения в результате обстрела ВСУ Петровского района. По словам Кулемзина, её доставили в одну из городских больниц с множественными проникающими ранениями.