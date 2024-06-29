Мелитополь, 29 июня, 2024, 21:54 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Днепровка в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, из-за чего пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий вечером 29 июня в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Три человека, в том числе два ребёнка 11 и 12 лет, получили ранения разной степени тяжести», — написал он.

Балицкий уточнил, что пострадавших отвезли в больницу, им оказывают медицинскую помощь. На место также прибыли и начали работать оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня украинские военные нанесли удары по двум электрическим подстанциям в Запорожский области. Это привело к временному нарушению электроснабжения в Токмакском и Днепровском муниципальных округах.

Также 28 июня председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожский области и разрушили жилой дом. В ходе атаки никто не пострадал.