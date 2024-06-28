Мелитополь, 28 июня, 2024, 18:37 — ИА Регнум. ВСУ ударили по питающей Токмакский муниципальный округ электроподстанции и подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе, сообщил 28 июня губернатор Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что украинская армия обстреляла подстанцию, питающую Токмакский муниципальный округ. В результате произошла утечка масла, 11 сел остались без света, это около двух тысяч абонентов. Угроза повторных ударов со стороны ВСУ сохраняется, отметил Балицкий.

Второй удар ВСУ пришёлся по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе. По оперативной информации, без электроснабжения остаются 1522 абонента. На месте работают аварийные бригады, проводятся временные переключения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ полностью разрушен дом. В результате обстрела никто не пострадал. Как уточнил Рогов, обстрел украинская армия вела из ствольной артиллерии.

Украинские войска 28 июня нанесли удар кассетными боеприпасами по Кременной в ЛНР. В результате этого пострадали два мирных жителя. Под обстрел попали сотрудники администрации, собиравшие информацию для оказания помощи пострадавшим.