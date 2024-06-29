Москва, 29 июня, 2024, 20:29 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» 29 июня состоялось шествие «Молодёжный поход в сердце страны». Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

РИА Новости

Представители ведущих российских вузов, студенческих клубов, ведущих проектов в области туризма, крупнейших молодёжных объединений, организаций и инициатив прошли с флагами от главной сцены выставки до павильона № 75.

В завершение шествия участники провели общую фотосессию с флагами и атрибутикой своих объединений.

Организатором мероприятия выступила Программа молодёжного и студенческого туризма (Студтуризм).

Как передавало ИА Регнум, 26 июня международную выставку-форум «Россия» 26 июня посетил 17-миллионый гость. Им стал Егор Морозов, приехавший из Волгограда вместе с супругой Ольгой и двумя детьми. В торжественной обстановке семье вручили сертификат на трёхдневное путешествие в Нижегородскую область. В программе путешествия красивые и значимые места региона — Нижегородский кремль, музей «Русское искусство», Чкаловская лестница, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжская набережная.