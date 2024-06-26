Москва, 26 июня, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» 26 июня посетил 17-миллионый гость. Им стал Егор Морозов, приехавший из Волгограда вместе с супругой Ольгой и двумя детьми, сообщила ИА Регнум пресс-служба выставки.

Пресс-служба Выставки «Россия»

«Для нас это большой сюрприз. Мы рады побывать здесь и увидеть всё вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Её интересно посетить всей семьёй, посмотреть, какая у нас большая и великая страна», — поделился впечатлениями Морозов.

В торжественной обстановке семье вручили сертификат на трёхдневное путешествие в Нижегородскую область. В программе путешествия красивые и значимые места области — Нижегородский кремль, музей «Русское искусство», Чкаловская лестница, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжская набережная. Егора Мороза и его семью ждёт речная прогулка по Волге и Оке, а также посещение города Городец, основанного Юрием Долгоруким.

«Сегодня нашу выставку посетил 17-миллионный гость. Егор и вся его семья приехали к нам из Волгограда, а в подарок получили поездку в Нижний Новгород. Сейчас на нашей выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тысяч человек в сутки» — заявила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов рассказал, что для семьи Морозовых подготовили насыщенную программу, чтобы за эти три дня они убедились в том, что Нижний Новгород — 100% настоящая Россия.

Как сообщало ИА Регнум, выставку-форум «Россия» 15 июня посетил 16-миллионный гость, им стала семилетняя Елизавета из Москвы. Она приехала на выставку с мамой и братом. Елизавету поздравили на стенде Самарской области и вручили сертификат на семейное путешествие по этому региону.

Выставку 5 июня посетил 15-миллионный гость. Наталия Корнеева приехала из Ялты с мужем и двумя детьми. В подарок они получили путешествие в Северную Осетию.

В мае число посетителей выставки превысило 14 миллионов человек. «Юбилейному» посетителю, восьмилетнему школьнику из Камчатского края, приехавшему на выставку с родителями, вручили сертификат на семейное путешествие в Тобольск.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Гостей выставки ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля 2024 года.