Донецк, 17 июня, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Жительница Донецка получила ранения в результате обстрела ВСУ Петровского района города, сообщил 17 июня глава городского округа Алексей Кулемзин.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«В результате обстрела Петровского района на улице Кармазина получила ранения женщина 1973 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, с множественными проникающими ранениями она доставлена в одну из городских больниц.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины за сутки 16 июня 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 45 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель, повреждений жилых домостроений или объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

12 июня результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии погибла мирная жительница, ещё двое мужчин получили ранения при атаке дрона ВСУ.