Донецк, 29 июня, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Обстрел ВСУ по Донецку 29 июня стал причиной пожара жилого дома на улице Гейне в Петровском районе города. Об этом журналистам рассказали свидетели.

РИА Новости / Сергей Аверин

Хозяева дома сообщили, что остались живы, так как отъехали от дома за полминуты до попадания боеприпаса. Когда вернулись, увидели пожар. У соседей от обстрела полностью выгорела летняя кухня.

«Вот тут стояли, и если бы остались, были бы убиты», — рассказала «РИА Новости» очевидец происшествия Елена Львовна.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские военные сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в Петровском районе города. Чиновник призвал жителей соблюдать осторожность.

19 июня из-за обстрела украинской армией Донецка погибли два человека, ещё семеро пострадали. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по городу 54 боеприпаса.

Во время обстрела Донецка украинскими боевиками 17 июня пострадала жительница города. Кулемзин сообщил, что у неё множественные проникающие ранения, женщину доставили в больницу.