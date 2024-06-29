Берлин, 29 июня, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Комиссия по расследованию парламента федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания в рамках проверки деятельности регионального «Фонда защиты климата и окружающей среды» Klimastiftung MV и его связей со строительством «Северного потока — 2» вызвало свидетелем бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, сообщил 29 июня журнал Der Spiegel.

Global Look Press

«В ходе закрытого заседания в пятницу комитет на основании межгруппового запроса решил пригласить Шрёдера, председателя наблюдательного совета «Северного потока-2», в качестве свидетеля», — говорится в сообщении.

Также свидетелем по делу вызвали премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлу Швезиг. Комиссия позже определит даты, когда вызовет свидетелей.

По информации журнала, Klimastiftung MV создали, чтобы продвигать завершение строительства «Северного потока — 2» в обход американских санкций. Якобы дочерняя компания холдинга «Газпром» внесла в фонд €20 млн, а правительство земли — €200 тыс. Комиссия проверяет, могла ли Россия через фонд повлиять на региональные власти.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года на подводных участках «Северных потоков» произошли взрывы. Пострадали обе нитки у «Северного потока» и одна — у «Северного потока — 2», который так и не ввели в эксплуатацию.

Президент России Владимир Путин, комментируя диверсии, заявил, что больше остальных в подрыве газопроводов были заинтересованы США. Он призвал привлечь к ответственности организаторов и исполнителей теракта.

В феврале 2024 года Путин отметил, что для запуска сохранившейся нитки «Северного потока — 2», нужна всего неделя, но Германия не даёт согласия.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в марте заявил, что немецкие предприятия, лишившись дешёвых энергоносителей, переводят производство за границу. Он призвал отремонтировать «Северный поток».