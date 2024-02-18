Москва, 18 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» нужна неделя, но Германия этого не хочет, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале.

ТАСС/Jens Büttner/dpa

«В конце концов, всё зависит только от решения правительства Германии. Вентиль открутите, скажите: «Мы хотим получать». Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Диверсанты уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Ни Стокгольм, ни Копенгаген не допустили Москву к расследованию случившегося. Шведская прокуратура 7 февраля приняла решение закрыть расследование диверсии на трубопроводах. Ведомство уточнило, что подданные страны не причастны к теракту. В этой связи в Кремле заявили, что Москва проследит за дальнейшими следственными действиями и уже с учётом этой информации будет принимать решения.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова подавать газ в Европу по неповреждённой трубе «Северного потока ― 2».