Тверь, 29 июня, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 29 июня уничтожили в небе над четырьмя регионами РФ шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

По информации ведомства, российские военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА, уничтожив воздушные цели над территорией Тверской, Брянской, Белгородской областей и Республики Крым.

Как сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале, два вражеских беспилотника средства ПВО перехватили и уничтожили в Тверской области, два — в Республике Крыме, и по одному — в Брянской и Белгородской областях.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Белгородской областью.

В течение ночи с 27 на 28 июня российские военные нейтрализовали над территорией Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областей 25 украинских БПЛА. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, для подавления девяти дронов-камикадзе ВСУ применили средства ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.