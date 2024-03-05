Москва, 5 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. За последние четыре года в рамках проекта «Молодежь Москвы» реализовали 2,5 тысячи творческих и профессиональных идей. Об этом написал мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Алексей Колчин ИА Регнум

Для молодых горожан создали экосистему, помогающую находить призвание. В ней представили разные виды деятельности: волонтёрство, медиасфера, IT-образование, уличное искусство и другое, отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в рамках проекта «Молодёжь Москвы» регулярно проводятся различные конкурсы, для участников действуют различные платформы и площадки.

Среди них можно выделить портал «Молодёжь Москвы», где можно увидеть анонсы городских мероприятий, информацию о столичных проектах и программах.

Также действует мультиформатная площадка «Молодёжь Москвы» с залом для мероприятий, тренировок и танцев. Есть медиастудия, коворкинг и контент-ферма.

Существует портал «ВРаботе», который помогает найти временную, постоянную работу или стажировку, отметил мэр.

За время работы проекта организовали больше 3,5 тыс. мероприятий. В них приняли участие свыше двух миллионов молодых людей. В этом году также запланировали множество событий.

В Москве появится школа мобильного кино, запустят программу профориентации для школьников ТиНАО, пройдут мероприятия по экологическому воспитанию, иммерсивные представления на исторические темы и познавательные прогулки по городу в интерактивных форматах. Всё это тоже часть проекта «Молодежь Москвы», рассказал мэр.

Собянин напомнил, что в декабре Москва получила звание «Молодёжная столица России — 2024». Мэр отметил, что в этом году столица примет ещё больше событий и активностей, в том числе и международного уровня. Город превратится в точку притяжения молодёжи со всей страны.

Как сообщало ИА Регнум, среди участников программы «Миллион призов» с 16 по 18 марта пройдут розыгрыши.

Участниками акции #ВыбираемВместе2024 смогут стать жители столицы, которые решили голосовать в электронном формате (онлайн или с помощью терминала электронного голосования) на выборах президента России.

Победителей определят до 10:00 каждого дня (16, 17 и 18 марта). Выигравшие получат СМС с уведомлением о призе на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала. Пользователю надо будет зайти на страницу акции и активировать код.

Для голосующих онлайн впервые граждан старшего поколения и молодёжи предусмотрели «гарантированные призы».

Кроме того, пройдут дополнительные розыгрыши для семейных пар и родителей с детьми. Один призовой балл равен одному рублю. Обменять баллы можно будет на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, билеты в музеи и театры, также победители смогут пополнить баллами карту «Тройка».