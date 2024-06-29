Киев, 29 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Жителям Украины нужно подготовиться к долгим отключениям электричества зимой из-за сложной ситуации в энергетике на контролируемой Киевом территории. Об этом 29 июня заявил гендиректор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко в интервью киевской газете «Дело».

AP/TASS

По словам Коваленко, в зимний период в энергосистеме Украины будет наблюдаться дефицит электричества в районе 30–35%.

«Если восстановят критическую инфраструктуру и уже потом остатки [электроэнергии] будут распределять, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света», — сказал он.

По словам гендиректора, окончательный прогноз появится только в августе, так как количество разрушенных электростанций, которые должны восстановить к началу холодного периода года, будет ясно только через месяц. И затем синоптики сообщат, насколько суровой окажется будущая зима.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что если власти не примут меры по восстановлению энергосистемы страны, то украинцы зимой смогут использовать электричество менее четырёх часов в день. Он также напомнил, что до начала отопительного сезона на контролируемой Киевом территории осталось порядка 120 дней.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июня на фоне значительной потери электрогенерации на Украине предложил обратиться к солнечной энергии. Он пообещал, что Киев будет повсеместно её внедрять и активно работать над этим вопросом.

Член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко в конце мая заявил, что на контролируемой Киевом территории не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена. В связи с этим он призвал украинцев готовиться к тому, что ограничения потребления света будут продолжаться долго, потому что, по его словам, восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Президент России Владимир Путин в апреле отмечал, что российские военные наносят удары по объектам энергетики на Украине в качестве ответа на обстрелы со стороны ВСУ. Глава государства уточнил, что до этого Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период.

В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удар исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.